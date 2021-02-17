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جونسون يعرب عن قلقه إزاء مصير ابنة حاكم دبي: سأتابع القضية

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جونسون يعرب عن قلقه إزاء مصير ابنة حاكم دبي: سأتابع القضية
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلقه إزاء مصير الأميرة لطيفة إحدى بنات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، لافتا إلى أنه سيتابع القضية.

وفي تصريح لوسائل إعلام بريطانية قال جونسون: "قلقون بشأن هذه القضية ولكن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتابعها".

وأضاف: "أعتقد أن ما سنفعله هو الانتظار ومتابعة التقدم في القضية.. سأراقب ذلك".

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وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أعرب عن قلق المملكة المتحدة إزاء نشر فيديو جديد تتحدث فيه الأميرة لطيفة عن احتجازها بأمر من والدها.

وأكد راب في حوار مع قناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء: "في ضوء ما شاهدناه أعتقد أن الناس على المستوى الإنساني يريدون أن يروا أنها على قيد الحياة وبخير بالطبع".

ووصف الفيديو الجديد بأنه "لقطات محزنة متعلقة بقضية معقدة جدا"، مبديا ثقته بأن النهج الصحيح إزاء هذا الملف يتمثل في متابعة مستجداته عن كثب بالتزامن مع التحقيق في القضية من قبل الأمم المتحدة.

وقالت الأميرة لطيفة البالغة 35 عاما في فيديو جديد، إنها لا تزال محتجزة كرهينة في فيلا منذ توقيفها لدى محاولتها الفرار من البلاد عام 2018.

 

المصدر: "رويترز" + RT

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