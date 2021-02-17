واشنطن: بيعنا الصواريخ لمصر تجديد روتيني ولن يمنعنا من التركيز على حقوق الإنسان

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن مبيعات السلاح لمصر كانت تجديدا روتينيا للصواريخ الدفاعية التابعة للبحرية، ولن يمنع واشنطن من مواصلة التركيز على حقوق الإنسان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها وافقت على بيع 168 صاروخا تكتيكيا لمصر "الشريك الاستراتيجي المهم في الشرق الأوسط".

وأعلنت الحكومة الأمريكية الثلاثاء، أنها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، متعهدة في الوقت ذاته بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.

وسبق لبايدن أن تعهد باتخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب، الذي قيل إنه وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الديكتاتور المفضل لديه".

المصدر: "رويترز"