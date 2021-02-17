المتحدث باسم مجلس النواب الليبي ينفي لـRT فتح باب الترشح للمناصب السيادية

نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق ما يتم تداوله من أنباء حول فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية.

وأكد بليحق لـRT أنه حتى الآن لم يرد المجلس أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية، وأن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.

وقال إنه "سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني وفقا للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له".

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT