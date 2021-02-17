أبرز صفقات تبادل الأسرى بين سوريا وإسرائيل

صفقة تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وسوريا تشكل حلقة في مسار طويل من عمليات التبادل التي كانت تتزايد بعد كل حرب وبدأت منذ حرب عام 1948.

وبين آخر الصفقات التي جرت اليوم، وأول عملية تبادل جرت إثر حرب 1948، ثمة مئات الأسرى بينهم من قضى عقودا في السجون الإسرائيلية كان أبرزهم (من سوريا) صدقي المقت الذي أفرج عنه قبل نحو عام، وقد قضى نحو 32 عاما أسيرا.

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آخر عمليات التبادل، التي جرت قبل العملية الأخيرة اليوم، تمت في إبريل من عام 2019 بوساطة روسية، وبموجبها أفرجت إسرائيل عن اثنين من المعتقلين السوريين (زيدان الطويل وخميس أحمد) مقابل تسليم رفات الجندي الإسرائيلي "زخاريا باومل" الذي قتل في معركة "السلطان يعقوب" (عام 1982) على يد الجيش السوري في لبنان.

وكان مفترضا أن تشمل الصفقة صدقي المقت الذي كانت إسرائيل أعادت اعتقاله عام 2015، بعدما كانت أطلقت سراحه عام 2012 بعد 27 عاما في سجونها.

إلا أن إطلاق سراح المقت تأخر حتى 10 يناير لعام 2020، وأعلن المقت أنه رفض عروضا بإطلاق سراح مشروط بإبعاده عن الجولان السوري المحتل.

أبرز عمليات التبادل

استنادا إلى ما وثقه مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا) فإن أولى عمليات التبادل تمت بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، وبدأت في 27 من فبراير 1949، وإثر تداعيات "النكبة" وحرب عام 1948:

وحسب (وفا) فقد شمل التبادل كلا من مصر والأردن وسوريا ولبنان، ومع كل دولة على انفراد، وكانت الأخيرة مع سوريا في يونيو من العام ذاته.

في تلك الصفقة: كان في أيدى المصريين (156) جنديا إسرائيليا، وفي أيدى الأردنيين (673) جنديا، ومع السوريين (4) جنود، ومع لبنان (8) جنود، أما إسرائيل فكانت تحتجز (1098) مصريا، (28) سعودياً، (25) سودانياً، (24) يمنياً، (17) أردنياً، (36) لبنانياً، (57) سوريا و(5021) فلسطينيا.

ـ في ديسمبر من عام 1954 أسر السوريون خمسة جنود إسرائيليين توجهوا إلى مرتفعات الجولان في مهمة خاصة، وقد انتحر أحدهم في سجنه بسوريا ويدعى (أورى إيلان) وفي 14/1/1955 أرجعت جثته لإسرائيل، والأربعة الآخرون أرجعوا لإسرائيل في 30/3/1956 بعد 15 شهرا، وأفرجت إسرائيل في المقابل عن 41 أسيرا سوريا.

ـ في 21/12/1963 جرت عملية تبادل بين إسرائيل وسوريا وتم بموجبها إطلاق سراح 11 جنديا ومدنيا إسرائيليا مقابل 15 أسيرا سوريا.

ـ وفي 1967 أفرجت إسرائيل عن (572) سوريا مقابل طيار وجثث ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين.

بعد حرب أكتوبر

ـ في 3/6/1973 أفرجت سوريا عن 3 طيارين إسرائيليين بعد أن احتجزوا لمدة ثلاث سنوات، وأفرجت إسرائيل مقابلهم عن (46) أسيرا سوريا.

ـ وخلال الفترة من 1/6/1974 وحتى 6/6/1974 تمت صفقة تبادل أفرجت إسرائيل فيها عن (392) سوريا و6 مغاربة و10 عراقيين مقابل إطلاق سراح سوريا (58) أسيرا إسرائيليا.

ـ وفي 26/6/1984 أعادت إسرائيل ثلاثا من جنودها من جنودها، وخمس جثث لجنود آخرين كانوا قد أسروا من قبل سوريا، مقابل الإفراج عن (291) جندي سوري، و(85) معتقل لبناني من المقاومة الوطنية اللبنانية، و(13) معتقل سوري من الجولان السوري المحتل كانوا معتقلين منذ عام 1973 (شرط بقائهم في الجولان المحتل)، إضافة إلى رفات (74) جندي آخر.

أسامة يونس- دمشق