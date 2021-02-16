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غوتيريش يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أخبار العالم العربي

غوتيريش يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا
Reuters
أمين عام الأمم المتحدة
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جدد أمين عام الأمم المتحدة خلال لقائه رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الحميد دبيبية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأخير "تحدث بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومع رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أن "الأمين العام أكد خلال المحادثات استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، ومراقبة وقف إطلاق النار"، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة.

المصدر: أ ف ب

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