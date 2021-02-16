مصر..إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية عن إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة، بسبب شدة الرياح التي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأعلنت الهيئة عن رفع درجة الاستعداد بموانئها الستة بالمحافظات الثلاث (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ناصر حاتم

المصدر: RT