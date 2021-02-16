من سيتلقى اللقاح وإمكانية إنتاجه.. وزير الصحة الأردني يكشف جوانب من مباحثات شراء لقاح "سبوتنيك V"

كشف وزير الصحة الأردني نذير عبيدات بعض الجوانب من مباحثات عمان وموسكو حول شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

وفي مقابلة خاصة مع RT أعقبت مباحثات عقدت الثلاثاء عبر تقنية الفيديو بين الجانبين الروسي والأردني حول لقاح "سبوتنيك v"، أعرب عبيدات عن أمله بأن تسهم المحادثات في توفير هذا اللقاح، مشيرا إلى أن الحديث عن الكميات أو الجرعات التي سيتم شراؤها لا يزال مبكرا.

وقال: "خلال اجتماع اليوم تم التعرف على فاعلية والمعلومات الخاصة باللقاح الروسي من نواحي فاعليته وطرق تخزينه والجرعات وغيرها من المسائل".

وأضاف أن الاجتماع سيمثل خطوة نحو اعتماد اللقاح في المملكة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

وعن الشريحة العمرية التي ستتلقى اللقاح في الأردن، أشار عبيدات إلى أن اللقاح سيعطى للشريحة العمرية التي تزيد عن 18 عاما، وذلك استنادا للدراسات التي تم إجراؤها على اللقاح.

أما على ماذا اعتمدت السلطات الصحية الأردنية في اختيارها للقاح الروسي، فقال: "ذلك تم بناء على المعلومات التي أعطيت خلال اجتماع اليوم ونشر جزء كبير منها في مجلة "لانسينت" الطبية المعروفة، التي نشرت أن فاعلية هذا المطعوم تزيد عن 91%، وأن اللقاح يتمتع بدرجة أمان عالية".

عبيدات: الأمان والفاعلية نقطتان مهمتان في اللقاح

وفي ما يتعلق بالمعايير التي تثير اهتمام الأردن في اللقاح، شدد الوزير على أهمية ألا يكون هناك أعراض جانبية خطيرة لدى الأشخاص الذين يتلقونه.

وأضاف: "من المهم ألا يكون هناك أعراض جانبية خطيرة، والدراسة أثبتت أن هناك بعض المضاعفات أو أعراض جانبية لكنها خفيفة ولم تؤد إلى أضرار على صحة الشخص الذي يتلقى المطعوم".

وتابع: "موضوع الأمان مهم بالنسبة لنا والفعالية مسألة مهمة أيضا، وبالتأكيد أن هذا المطعوم يعتمد على آلية معروفة والتي عادة تكون أمنة".

إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الأردن

وفي ما يتعلق بإمكامية إنتاج اللقاح في المملكة، أشار الوزير إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المختصة والشركات المصنعة في الأردن حول إمكانية ذلك، خاصة وأن هذه الشركات تريد تصنيع اللقاح بحيث يشمل جميع مراحل إنتاجه.

وسبق لوزير الصحة الأردني وقال خلال اجتماع عقده مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، إنه "سيتم التعاقد لشراء مليوني جرعة من اللقاحات كما سيتم التعاقد مع عدد من الشركات لتوفيرها"، وأضاف أن "هناك منافسة شديدة على شراء المطاعيم".

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في 23 دولة في العالم، بينها الجزائر وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان والبحرين، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: RT