دعوة دولية لعدم ترحيل اللاجئين إلى ليبيا

أكدت المفوضية الدولية للاجئين أن خفر السواحل الليبي تمكن يوم الثلاثاء من إعادة قرابة 1000 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا مرة أخرى.

ونشرت مفوضية اللاجئين عبر "تويتر" صورا للمهاجرين العائدين، مؤكدة أن عددهم 93.

وكتبت أن فريقها موجود في نقطة الإنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة والمساعدات الإنسانية لجميع الناجين، داعية إلى عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا مرة أخرى.

يشار إلى أن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية كانت أعلنت في يناير الماضي، أن الحصيلة النهائية لأعداد المهاجرين غير النظاميين الذين رحلوا العام الماضي إلى دول مختلفة من العاصمة طرابلس عبر رحلات جوية بلغت 5360 شخصا من مختلف الجنسيات والأعمار.

وكان تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة في يناير 2020، قد أفاد بأن 953 مهاجرا على الأقل بينهم 136 سيّدة و85 طفلا، أعيدوا إلى الشواطئ الليبية في أول أسبوعين من عام 2020، حيث تم إنزال معظمهم من السفن في العاصمة طرابلس واقتيدوا إلى مراكز الاحتجاز.

المصدر: وكالات