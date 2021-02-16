تقارير: بعثة أمنية إسرائيلية زارت الخرطوم

أفادت مصادر صحافية إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن بعثة أمنية إسرائيلية زارت العاصمة السودانية الخرطوم مساء الاثنين.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن البعثة زارت الخرطوم الليلة الماضية على متن طائرة خاصة حطت في مطار الخرطوم في الساعة 23:30 (حسب توقيت إسرائيل) وغادرت المطار في 00:30، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن هذه الرحلة.

So, an Israeli security delegation landed Khartoum, Sudan last night - on that Israeli bizjet I tweeted earlier in the evening.

per @simonarann



The plane departed after 50 minutes, I can't tell if the delegation stayed, was shortly meeting or departed https://t.co/DGC6FY7AZL — avi scharf (@avischarf) February 16, 2021

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يذكر أن الطائرة ذاتها استخدمها وزير الاستخبارات الإسرائيلية ايلي كوهين مؤخرا للقيام بأول زيارة لوزير إسرائيلي إلى العاصمة السودانية حيث التقى كبار المسؤولين ووقع مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما قالت الإدارة الأمريكية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات.

المصدر: وكالات