 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة ترفع رسميا حركة "أنصار الله" الحوثية من قائمة الإرهاب

تقارير: بعثة أمنية إسرائيلية زارت الخرطوم

أخبار العالم العربي

تقارير: بعثة أمنية إسرائيلية زارت الخرطوم
AFP ASHRAF SHAZLY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pscv

أفادت مصادر صحافية إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن بعثة أمنية إسرائيلية زارت العاصمة السودانية الخرطوم مساء الاثنين.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن البعثة زارت الخرطوم الليلة الماضية على متن طائرة خاصة حطت في مطار الخرطوم في الساعة 23:30 (حسب توقيت إسرائيل) وغادرت المطار في 00:30، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن هذه الرحلة.

إقرأ المزيد
وزير المخابرات إيلي كوهين يرأس وفدا إسرائيليا في زيارة للسودان
وزير المخابرات إيلي كوهين يرأس وفدا إسرائيليا في زيارة للسودان

يذكر أن الطائرة ذاتها استخدمها وزير الاستخبارات الإسرائيلية ايلي كوهين مؤخرا للقيام بأول زيارة لوزير إسرائيلي إلى العاصمة السودانية حيث التقى كبار المسؤولين ووقع مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما قالت الإدارة الأمريكية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا