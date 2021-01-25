وسائل إعلام إسرائيلية: وزير إسرائيلي زار السودان الاثنين

قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إن وزيرا بالحكومة الإسرائيلية زار السودان يوم الاثنين، في الوقت الذي يبحث فيه الجانبان المضي قدما في اتفاق تطبيع العلاقات.

وأوضح الموقع أن وزير المخابرات إيلي كوهين توجه إلى الخرطوم والتقى بمسؤولين سودانيين كبار.

وأظهرت بيانات الطيران رحلة عودة نادرة ومباشرة من تل أبيب إلى العاصمة السودانية اليوم الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين على الرحلة أنها نقلت وفدا إسرائيليا.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما قالت الإدارة الأمريكية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات.

المصدر: "رويترز"