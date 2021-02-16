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السيسي يحدد شروط التعبير عن الرأي والمعارضة في مصر

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السيسي يحدد شروط التعبير عن الرأي والمعارضة في مصر
Reuters
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الجميع من حقه التعبير عن رأيه والمعارضة ولكنه هذه المعارضة تكون مشروطة".

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وأوضح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية: "استوقفتني جملة حقوق الإنسان أن المسار السياسي مش هو فقط الحقوق، أيوة من حق الناس إنها تعبر عن رأيها، من حق الناس تعترض ويكون في معارضة ولكن الهدف منه سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية هو تحسين أحوال الناس، وتحسين حياتهم، هذا الهدف".

وأكد: "مش المعارضة للمعارضة ولا للناس تتكلم، لا بتتكلم علشان نقول إن فيه مشكلة وهذا نقبله، ولكن بشرط أن يكون الشخص فاهم بيقول إيه، أنا بتوقف عند هذه الكلمة كثيرا، لأن الدولة المصرية تكون جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة تحدياتها هيخفف العبء كثيراً على الرأي والمعارضة".

المصدر: المصري اليوم

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