موسكو تنفي وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف لـRT وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري، مؤكدا أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

⚡️⚡️⚡️ مبعوث الرئيس الروسي لتسوية الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف ينفي لـ @RTarabic وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" في سوريا ويؤكد أنه تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية ،، الجولة 15 من محادثات أستانا في سوتشي ستركز على دفع التسوية ومكافحة الإرهاب دون هوادة pic.twitter.com/isVZhiJXOw — Sargon Hadaya (@SargonHadaya) February 16, 2021

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وقبل أيام نفى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء "مجلس عسكري".

من جانبه، أوضح الفنان السوري جمال سليمان أنه عرض فكرة "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية" بصفته الشخصية، شفيها، نافيا ما أوردته "الشرق الأوسط" حول وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

المصدر: RT