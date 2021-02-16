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موسكو تنفي وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري

أخبار العالم العربي

موسكو تنفي وجود أي محادثات حول
Sputnik
ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا
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نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف لـRT وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري، مؤكدا أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

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الفنان السوري جمال سليمان: طرحت فكرة "المجلس العسكري" بصفة شخصية.. ولا وثيقة مكتوبة

وقبل أيام نفى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء "مجلس عسكري".

من جانبه، أوضح الفنان السوري جمال سليمان أنه عرض فكرة "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية" بصفته الشخصية، شفيها، نافيا ما أوردته "الشرق الأوسط" حول وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

المصدر: RT

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