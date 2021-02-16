البرلمان الكويتي يسعى إلى قانون يعوض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

قال رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، إنه يتم العمل حاليا على قانون لتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن الغانم، تأكيده أن هناك اقتراحا منه وبعض النواب الآخرين بقانون يعوض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بسبب ما تحملوه من أضرار نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ورجح الغانم أن توافق الحكومة على القانون، حيث سيحدد بشكل واضح ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد الغانم على أنه "لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية، أن تمر من دون أن يكون لنا وقفة".

وأعرب الغانم عن أمله في أن تتضمن الجلسة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، توصيات بطلب استعجال للجنتين التشريعية والمالية للانتهاء بأسرع وقت ممكن من هذه القوانين التي تعالج وتساهم في تخفيف الآثار السلبية على أرباب العمل وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

المصدر: "القبس"