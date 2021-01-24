الكويت تقلص أعداد القادمين إليها بالرحلات الجوية 80% تجنبا لسلالة كورونا المتحورة

قالت مصادر إن إدارة الطيران المدني الكويتية طلبت من شركات الطيران تقليص عدد ركابها إلى الكويت بكل رحلة اعتبارا من الأحد وحتى 6 فبراير، تجنبا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وبحسب مصادر مطلعة وصحف كويتية، طلبت إدارة الطيران المدني الكويتية من شركات الطيران تقليص عدد المسافرين إلى الكويت في كل رحلة، بحيث يكون إجمالي القادمين للبلاد ألف راكب فقط يوميا، بدلا من خمسة آلاف، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 فبراير، تجنبا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية يوم الجمعة إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتبارا من 24 يناير وحتى 6 فبراير".

ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية القادمين إلى الكويت وركاب الترانزيت، طبقا لبيان الخطوط الجوية الكويتية، دون مزيد من التفاصيل. وتصل العمالة المنزلية إلى الكويت في الفترة الحالية طبقا لرحلات خاصة وليست رحلات تجارية اعتيادية، ويخضعون لفترة حجر إجبارية في الكويت.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن هذا القرار تسبب في إلغاء نحو 60 ألف حجز، وإن أسعار بعض التذاكر وصل إلى ألف دينار، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكبا فقط، لزيادة إحكام الرقابة على كل القادمين وفحصهم في مطار الكويت قبل دخولهم البلاد.

ولا يشمل هذا القرار الطائرات المغادرة.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن هذا القرار جاء بديلا عن إغلاق مطار الكويت الذي طالبت به وزارة الصحة الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات