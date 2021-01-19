الكويت تعلن عن اكتشاف أول حالة إصابة بـ"السلالة البريطانية" لفيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا، في البلاد، لدى مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، إلى أن "نتائج فحوصات الـPCR للمواطنتين من دولة الإقلاع، كانتا سلیمتین، إلا أن فحص الـPCR الذي أجري في مطار الكویت عند الوصول، أثبت أنهما مصابتان بفيروس كورونا".

وأوضح السند أنه "تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة"، لافتا إلى أنه "عند إجراء فحص التخطيط، ثبتت إصابة المسافرتين بنمط التحور الجیني الأخیر للفیروس، وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة".

جدير بالذكر أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت في الكويت في أواخر ديسمبر الماضي، باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك".

المصدر: "كونا"