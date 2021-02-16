محكمة الجنايات الدولية توضح لتل أبيب موقفها من فلسطين

قالت محكمة الجنايات الدولية ردا على الانتقادات الإسرائيلية بشأن التحقيق في جرائم حرب قد تكون تل أبيب ارتكبتها في حق الفلسطينيين إنها "هيئة قضائية مستقلة ومحايدة" وليست سياسية.

وأكدت أنها تستمد صلاحياتها بالنظر في "المنطقة القانونية" التي تشمل "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، أي الأراضي المحتلة من طرف الدولة العبرية سنة 1967، من القانون الدولي ومعاهدة روما وفق شروط معينة وبإمكان تل أبيب الاستئناف.

وأوضحت المحكمة الأممية أن "فلسطين وافقت على الانخراط في معاهدة روما ولها الحق في أن تعامل كأي دولة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة" حسب البيان المنشور في موقع المحكمة الجنائية الدولية المؤرخ بيوم أمس الاثنين.

Situation in #Palestine: What was decided by the #ICC judges on 05/02? What are the next steps? These and more questions answered in a Q&A on the latest decision on the Court’s territorial jurisdiction over Palestine ➡️ https://t.co/ZqZ2yhLSx5 — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 15, 2021

وأضافت أن في حال فتحت المحكمة تحقيقا حول المنطقة فإنه لن يقتصر على الطرف الإسرائيلي بل سيشمل الطرف الفلسطيني.

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جاء توضيح محكمة الجنايات الدولية ردا على الانتقادات الإسرائيلية وبعد قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل في جرائم حرب مزعومة تماما، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".

المصدر: موقع "Internationa Criminal Court" في لاهاي/قناة تلفزيون "I 24 News" الإسرائيلية