"النهار": بري يدعو ماكرون للتدخل استثنائيا لإنقاذ لبنان من المجهول

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن رئيس البرلمان نبيه بري "غير مرتاح لمسار تأليف الحكومة، ويرى أنه من الضروري أن يتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان من المجهول".

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وقالت الصحيفة، إن بري الذي يترأس البرلمان اللبناني منذ العام 1992، كما يترأس "حركة أمل" الشيعية، أعرب عن "عدم ارتياحه إلى مسار اتجاهات التعثر في عرقلة تأليف الحكومة"، معتبرا أن "فرص الاختراق الحكومي تتضاءل وأن على ماكرون أن يتدخل استثنائيا وفورا اليوم وليس غدا، وإلا فإن لبنان يتجه نحو المجهول".

وحذر بري، وفق الصحيفة، "من التراشق المفتوح بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، رافضا الدخول في معمعة هذا التراشق".

وكان الحريري حمل الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني.

المصدر: النهار