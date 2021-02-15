صالح: استهداف أربيل معركة العراق ضد الإرهاب والخارجين عن القانون

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن استهداف أربيل يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب صالح: "استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا، يمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".

وأضاف: "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

وتابع: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".

إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.



انها معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون. — Barham Salih (@BarhamSalih) February 15, 2021

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

المصدر: RT