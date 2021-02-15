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المغرب.. تراجع إصابات ووفيات كورونا

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المغرب.. تراجع إصابات ووفيات كورونا
AFP FADEL SENNA
الإجراءات الوقائية في المغرب - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 339 إصابة الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 478595 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 14 وفاة، نزولا من 17 أمس الأحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8491 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة المغربية تمديد حظر التجول لأسبوعين ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقالت: "القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

المصدر: "رويترز"

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