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مصر.. توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

أخبار العالم العربي

مصر.. توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان
Reuters Amr Dalsh
مزرعة في القاهرة
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أفادت وسائل إعلام مصرية بأن أجهزة الأمن بالمنيا ألقت القبض على راكب الحمار بهاء الدين علي، واحتجزته بنقطة شرطة بمركز سمالوط.

وقال أحد المطلعين على القضية ويدعى محمود، إنه خلال تواجد علي الملقب بـ"العمدة" وحماره ومرافقيه داخل إحدى قرى سمالوط، حضر عدد من رجال الشرطة وألقوا القبض عليه واصطحبوه إلى مركزهم.

وقال مصدر أمني إن "العمدة" لا يحمل أي تصاريح، وتسبب في وجود تجمعات كبيرة حوله رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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المصدر: RT

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