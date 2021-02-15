الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في القصف الذي طال مطار أربيل

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تباشر التحقيق في القصف الذي طال محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ليل الاثنين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومحيطه".

وأغلقت محافظة أربيل مطارها الدولي بعد سقوط عدد من الصواريخ في محيطه.

وفي سبتمبر الماضي تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف الهاون، واتهمت قيادات كردية آنذاك الحشد الشعبي بالوقوف وراء العملية.

المصدر: RT