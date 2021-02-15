تقارير: السلطة الفلسطينية نقلت كمية من اللقاح الروسي سرا إلى الأردن

قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية نقلت سرا دفعة من جرعات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن.

وذكرت القناة أن "الكمية التي نقلت هي 200 لقاح من نوع "سبوتنيك v" الروسي، حيث تم نقلها الخميس الماضي عبر معبر الكرامة، وسلمت لوكالة المخابرات العامة الأردنية".

وأشارت إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت اللقاحات مخصصة لمؤسسة الدفاع الأردنية أو للمسؤولين الفلسطينيين المقيمين في الأردن".

وقالت القناة إن "السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاح كورونا الروسي إلى معبر بيتونيا تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها لأن القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".

المصدر: وكالة "سما" الفلسطينية