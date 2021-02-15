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وزير الداخلية الكويتي: انتحار "البدون" ليس ظاهرة

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وزير الداخلية الكويتي: انتحار
Reuters
أبراج الكويت - أرشيف
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أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي أن "عدد حالات الانتحار من فئة المقيمين بصورة غير قانونية منذ تاريخ إنشاء الجهاز المركزي الخاص بهم حتى 2020 بلغ 9 حالات".

وقال: "لم يتم تشكيل لجنة لدراسة أسباب الانتحار كونها حالات لا تشكل ظاهرة".

وأنشأت الكويت الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أو ما يعرفون بـ"البدون" في نوفمبر 2010 فيما أشارت الحكومة حينها إلى أن "الهدف من إنشائه هو حل مشكلة البدون".

وجدد مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي صلاحية الجهاز المركزي لمدة عام.

ويؤكد القائمون على الجهاز، أن "جميع البدون تقريبا هم مقيمون غير قانونيين دخلوا الكويت بشكل غير قانوني، وأنهم يخفون جنسياتهم الحقيقية".

المصدر: "القبس" + "ويكيبيديا"

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