 
مباشر

مسؤول أردني يحمل المواطنين مسؤولية عودة إصابات كورونا للارتفاع

أخبار العالم العربي

مسؤول أردني يحمل المواطنين مسؤولية عودة إصابات كورونا للارتفاع
Reuters
مسؤول أردني يحمل المواطنين مسؤولية عودة إصابات كورونا للارتفاع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps4h

حمل مسؤول ملف كورونا في الأردن وائل الهياجنة المواطنين مسؤولية عودة ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

إقرأ المزيد
الأردن.. 18 وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا
الأردن.. 18 وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا

وقال الهياجنة خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية بشأن تطورات كورونا: "الوضع الوبائي كان قبل أسبوعين مطمئنا، إلا أنه وخلال الأسبوع الحالي ارتفعت أعداد الإصابات والفحوصات الإيجابية"، عازيا سبب ذلك إلى "التراخي وعدم الالتزام من المواطنين".

وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في حالة انعقاد مستمر، موضحا أنها اجتمعت على مدار يومين متتاليين لدراسة ارتفاع أعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية.

وبين أنه سيتم عرض نتائج تلك الدراسات على لجنة تقييم الوضع الوبائي.

وتابع أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي في ما يخص الحظر وسيتم تقييم الوضع الوبائي يوم الثلاثاء.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا