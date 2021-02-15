مسؤول أردني يحمل المواطنين مسؤولية عودة إصابات كورونا للارتفاع

حمل مسؤول ملف كورونا في الأردن وائل الهياجنة المواطنين مسؤولية عودة ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

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وقال الهياجنة خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية بشأن تطورات كورونا: "الوضع الوبائي كان قبل أسبوعين مطمئنا، إلا أنه وخلال الأسبوع الحالي ارتفعت أعداد الإصابات والفحوصات الإيجابية"، عازيا سبب ذلك إلى "التراخي وعدم الالتزام من المواطنين".

وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في حالة انعقاد مستمر، موضحا أنها اجتمعت على مدار يومين متتاليين لدراسة ارتفاع أعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية.

وبين أنه سيتم عرض نتائج تلك الدراسات على لجنة تقييم الوضع الوبائي.

وتابع أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي في ما يخص الحظر وسيتم تقييم الوضع الوبائي يوم الثلاثاء.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية