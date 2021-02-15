صور نادرة ومهمة من زيارة كارلوس منعم إلى بلده الأم سوريا

شكلت وفاة الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم مناسبة لاستعادة بعض الذكريات عنه في بلده الأم سوريا وتحديدا في بلدته يبرود بريف دمشق.

زيارة منعم إلى يبرود مسقط رأس والديه عام 1992 ما زالت في ذاكرة أهالي المنطقة، ويروي عبد القادر الحكيم لـRT الذي يعمل منذ سنوات على إنجاز "الموسوعة اليبرودية" أن والد منعم وعمه كانا من أوائل المهاجرين، وأنهما كانا من أوائل العائلات التي دأبت على تقديم كل مساعدة ممكنة لأهالي البلدة.

ويقول الحكيم وهو أحد أقارب منعم، إن الأخير زار سوريا مرتين كانت الأولى في الستينات، وخلالها تزوج من سليمة جمعة من مدينة الضمير في ريف دمشق.

ويحتفظ الحكيم بعدد من الصور، منها ما تم توثيقه في زيارة منعم الثانية إلى سوريا عام 1992 حين كان رئيسا للأرجنتين، وقد التقى وقتها بالرئيس الراحل حافظ الأسد قبل أن يزور يبرود.

صورة نادرة للقاء الذي جمع الأسد بمنعم عام 1992 ـ من صفحة نبيل منعم

ويقول الحكيم إن أهالي البلدة استقبلوه بحفاوة، وكان برفقته وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع، ومحافظ ريف دمشق علي زيود.

RT كارلوس منعم مع وزير الخارجية السوري الأسبق فاروق الشرع ومحافظ ريف دمشق وقتها محمد زيود ـ أرشيف عبد القادر الحكيم

كارلوس منعم مع وزير الخارجية السوري الأسبق فاروق الشرع ومحافظ ريف دمشق وقتها محمد زيود ـ أرشيف عبد القادر الحكيم

وأضاف الحكيم أن منعم استقبل كثيرا من السوريين في بلاده، وأنه لم يكن فقط في صف "البيرونيين" في الأرجنتين، بل كانت علاقة صداقة تجمعه بخوان بيرون الرئيس الأرجنتيني الأسبق لفترتين.

وفي اتصال مع RT، قال طلال عقيل وهو ابن خال منعم إن الأخير قضى نحو شهر في زيارته الأولى إلى يبرود معظمها في بيت خاله النائب العام في سوريا جلال عقيل، وتزوج خلال تلك الزيارة سليمة جمعة وهي من مدينة الضمير.

وفي زيارته الثانية وكان وقتها رئيسا في بلاده زار منزل جده لوالدته الذي ما زال كما هو، بينما طرأت بعض التغييرات على منزل جده لوالده.

ويقول إن سفير الأرجنتين في سوريا منير منعم، وهو شقيق كارلوس كان يرافقه في زيارته تلك، وحول طريقة التواصل معه قال إنه كان يستطيع فهم اللغة العربية لكنه لم يكن يستطيع التحدث بها، وقد ازدحم المنزل بأهالي يبرود.

ونشر الإعلامي السوري المقيم في الأرجنتين عدنان نقّول، بعض المحطات في حياة كارلوس رؤول منعم.

ومنها أنه ولد عام 1930 في قرية أنيجاكو في ولاية لاريوخا شمال غرب الأرجنتين، من أبوين سوريين مهاجرين للأرجنتين، هما رؤول منعم وبالعربية اسمه سعود ومهيبة عقيل، المنحدرين من مدينة يبرود التابعة لمحافظة ريف دمشق.

بدأ حياته محاميا، وانتخب مرتين حاكما لولاية لاريوخا، كما اعتقل مرتين، قبل أن يتم انتخابه حاكما للولاية حتى عام 1989 حيث تولى منصب الرئاسة وبقي فيه حتى 1999.

وتوفى منعم وهو عضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني.

المصدر: RT