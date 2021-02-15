برهم صالح: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا، مشيرا إلى ضرورة "تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي".

وبحث خلال استقباله السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح العلاقات المشتركة بين "البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين"، بحسب بيان لرئاسة جمهورية العراق.

وقال صالح، إن "المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط".

وتابع، أن "استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة".

المصدر: RT