 
مباشر

برهم صالح: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

أخبار العالم العربي

برهم صالح: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا
الرئيس العراقي برهم صالح والسفير السوري لدى بغداد سطام جدعان الدندح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps2b

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا، مشيرا إلى ضرورة "تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي".

وبحث خلال استقباله السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح العلاقات المشتركة بين "البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين"، بحسب بيان لرئاسة جمهورية العراق.

وقال صالح، إن "المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط".

وتابع، أن "استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا