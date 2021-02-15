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الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
Reuters
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أحبط الجيش الأردني بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري".

وأضاف المصدر، أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على مادة الكريستال، و13 كف حشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، "ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: "بترا"

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