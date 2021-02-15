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بوشاح الملك.. السعودية تكرم شخبوط بن نهيان والأخير يعلق

أخبار العالم العربي

بوشاح الملك.. السعودية تكرم شخبوط بن نهيان والأخير يعلق
Reuters
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سلم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سفير الإمارات السابق لدى المملكة، شخبوط بن نهيان آل نهيان، وشاح الملك عبد العزيز من الفئة الثانية، وذلك بأمر من الملك السعودي.

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ويأتي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نظير ما قام به السفير الإماراتي السابق لدى السعودية من "جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات".

وعبر وزير الخارجية السعودي خلال استقباله شخبوط في الرياض أمس الأحد، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة وزيرا للدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

وفي السياق ذاته، علق وزير الشؤون الخارجية الإماراتي شخبوط بن نهيان، على تكريم السعودية له، متحدثا عن سنوات خدمته سفيرا لبلاده في المملكة.

وكتب شخبوط بتغريدة في "تويتر" اليوم الاثنين: "تكريم وتشريف عظيم أن أتوشح بتقدير خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ستبقى ذكرى خدمتي على أرض المملكة المباركة عظيمة واستثنائية في مسيرة عملي الدبلوماسي".

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، أعلن إجراء تعديل مصغر، في وزارة الخارجية الإماراتية، وقال إنه تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان، وزيرا للشؤون الخارجية وأنور قرقاش مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة.

المصدر: RT+واس

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