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شخبوط بن نهيان يدعم مرشح السعودية للتجارة العالمية

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شخبوط بن نهيان يدعم مرشح السعودية للتجارة العالمية
Reuters AW/OLA
محمد التويجري مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
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أعلن سفير الإمارات لدى الرياض، شخبوط بن نهيان دعمه لمرشح المملكة المستشار محمد التويجري لموقع مدير منظمة التجارة العالمية.

وكتب شخبوط بن نهيان عبر حسابه في تويتر": "يداً بيد ندعم بكل قوة مرشح المملكة، معالي المستشار محمد التويجري لموقع مدير منظمة التجارة العالمية".

وأضاف: "مرشح المملكة هو مرشح الإمارات".

وأعلنت السعودية الأربعاء الماضي، عن ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأعربت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن "إيمان الرياض بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه"، مشددة على "أهمية أن يكون نظاما قويا يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف".

وسبق للتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ناهيك عن عضويته في مجلس إدارة كل من شركة "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة.

وتولى التويجري أيضا، منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في البنك ذاته من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan في المملكة من 2007 إلى 2010.

المصدر: "وكالات"

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