بلدية "الحاجب" التونسية بين يدي أصغر رئيس بلدية سنا في البلاد

جدد أعضاء المجلس البلدي في "الحاجب" بولاية صفاقس بتونس، أمس الأحد، رئيس بلديتهم باختياره من صفوف حركة "النهضة"، وتبين أنه أصغر رئيس بلدية في البلاد حيث لا يتجاوز عمره 27 عاما.

وحصل زياد عباس، رئيس البلدية الجديد ورئيس لجنة الإعلام السابق بهذه المؤسسة، على 11 صوتا من بين 18 صوتا ليخلف سابقه وليد العبيدي الذي تم سحب الثقة منه.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "النهضة" تسيطر على بلدية الحاجب بصفاقس منذ انتخابات مايو 2018.

المصدر: قناة إذاعة "موزاييك" التونسية