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مطالبات باستدعاء سفيري السعودي والأردن على خلفية مقابلة مع رغد صدام حسين

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مطالبات باستدعاء سفيري السعودي والأردن على خلفية مقابلة مع رغد صدام حسين
كريمة الرئيس العراقي السابق، رغد صدام حسين
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طالبت لجنة برلمانية عراقية، وزارة خارجية البلاد باستدعاء سفيري السعودية والأردن، وتسليمهما مذكرتي احتجاج على خلفية لقاء تلفزيوني لم يعرض بعد مع رغد صدام حسين.

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 ووجه رئيس لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" في البرلمان العراقي عبدالاله النائلي، كتابا رسميا لوزارة الخارجية العراقية، لاستدعاء سفيري مملكتي الأردن والسعودية على خلفية استضافة "قناة العربية" السعودية كريمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في برنامج تلفزيوني، وكون مقر إقامة رغد، المملكة الهاشمية الأردنية.

واعتبرت اللجنة أن هذه الاستضافة تعد "تجاوزا سافرا" على الشعب العراقي، وتضحياته في مقارعته حزب "البعث".

وكانت رغد حسين تحدثت في المقابلة المسجلة عن "استباحة إيران للعراق ورفض تقسيم بلادها"، على أن تعرض مقابلتها كاملة اليوم.

المصدر: RT

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