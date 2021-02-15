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العراق.. الكاظمي يعلن القبض على "عصابة الموت"

أخبار العالم العربي

العراق.. الكاظمي يعلن القبض على
Reuters GONZALO FUENTES
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على "عصابة الموت" التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب الكاظمي: "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف: "قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام".

المصدر: RT

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