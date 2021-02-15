القوات التركية توقف مشبوهين بالتخطيط لتفجير مستشفى في جرابلس السورية

أفادت وكالة "الأناضول" بأن القوات التركية في مدينة جرابلس السورية المحتلة، أوقفت مشبوهين بانتمائهما لحزب "العمال الكردستاني"، كانا يخططان لتفجير مستشفى في المدينة.

وأوضحت سلطات ولاية غازي عنتاب التركية في بيان لها، أن القوات التركية في جرابلس أوقفت مشتبها بهما من حزب "العمال الكردستاني" كانا يستطلعان الأوضاع من أجل تنفيذ تفجير إرهابي في مستشفى ببلدة قندورة في جرابلس.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية صادرت في حوزتهما بندقية و25 رصاصة.

المصدر: "الأناضول"