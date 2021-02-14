السعودية.. اعتقال مواطن انتحل صفة أمنية في المدينة المنورة

أعلنت شرطة المدينة المنورة القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب جرائم ابتزاز طالت الوافدين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المقدم حسين القحطاني إن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جرائم عدة منتحلا صفة رجل أمن".

وأضاف: "المتهم كان يعمد إلى استيقاف العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية".

وتابع: "جرى إيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة".

المصدر: "سبق"