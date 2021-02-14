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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق

أخبار العالم العربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق
RT
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق
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أفاد مراسل RT في سوريا فجر يوم الاثنين، بأن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقالت وكالة "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق.

وأكدت الوكالة الرسمية أن الدفاعات الجوية تواصل تصديها لصواريخ العدوان الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات

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