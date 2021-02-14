التلفزيون السعودي: التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن التلفزيون السعودي أن قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية باتجاه المملكة.

وأشار التحالف في بيان له إلى "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 14, 2021

وأضاف: "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وتابع: "سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "واس"