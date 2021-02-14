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التلفزيون السعودي: التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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التلفزيون السعودي: التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Reuters
منظومة الدفاع الجوي السعودية التابعة للتحالف العربي - أرشيف
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أعلن التلفزيون السعودي أن قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية باتجاه المملكة.

وأشار التحالف في بيان له إلى "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وتابع: "سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر: "واس"

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