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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters
أرشيف
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه السعودية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، "بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وأعلن التحالف العربي، أمس الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.

وأضاف التحالف "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

المصدر: "واس"

 

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