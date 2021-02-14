مصر.. الحبس 6 سنوات و200 ألف جنيه غرامة لمدانين بالاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا بحبس خمسة مدانين بالاتجار بالبشر 6 سنوات وتغريم كل منهم بمبلغ قدره 200 ألف جنيه.

وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة مدان آخر بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه في التهمة ذاتها.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة نظمت لتهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، كما شرعوا في تهريب 12 شابا إلى إيطاليا واليونان عبر تركيا لم يبلغوا 18 عاما.

ناصر حاتم

المصدر: RT