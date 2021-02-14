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أحمد قذاف الدم يطالب واشنطن بالاعتذار عن جرائمها في ليبيا

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أحمد قذاف الدم يطالب واشنطن بالاعتذار عن جرائمها في ليبيا
Reuters
المسؤول السياسي في "جبهة النضال الوطني" الليبية أحمد قذاف الدم
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طالب المسؤول السياسي في "جبهة النضال الوطني" الليبية أحمد قذاف الدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصحيح أخطاء واشنطن، وإقران تصريحاته عن حقوق الإنسان والحريات، بالأفعال.

وقال قذاف الدم في بيان عنه إن قيود وعقوبات واشنطن على أنصار القذافي تسيء للولايات المتحدة.

وأكد أنه ينتظر اعتذار الولايات المتحدة عن جرائمها في ليبيا، مضيفا: "ألم يصلوا بعد عشر عجاف لمعرفة مدى حقيقتها، وقبل ذلك أحقيتهم في فرض سلطانهم في قارة أخرى.. ننتظر إعتذارا عن جرائم أمريكا في بلادي وعلى أمتي".

وتابع: "نحن ننتمي لأمة سبقتكم في السيطرة على العالم بالقيم والعدل.. وأنتم ما سبقكم أحد على هذا السلوك وسنبقى سادة ما دامت الشمس تشرق لأننا على حق والحق دائما ينتصر".

المصدر: RT

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