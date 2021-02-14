السعودية تتيح تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق "صحتي".

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه "يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقا للجرعة الأولى بعد تاريخ الـ18 من فبراير الجاري".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي".

تعلن وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

ويمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨م عبر تطبيق صحتي.

ونتقدم بالتقدير للجميع، متمنين لكافة أفراد المجتمع الصحة والعافية. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 14, 2021

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في يناير الماضي عن إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

وقالت: "نظرا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة".

المصدر: "عكاظ" + "مباشر"