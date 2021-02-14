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السعودية تتيح تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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السعودية تتيح تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا
Reuters
لقاح مضاد لـ"كوفيد - 19" - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق "صحتي".

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه "يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقا للجرعة الأولى بعد تاريخ الـ18 من فبراير الجاري".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في يناير الماضي عن إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

وقالت: "نظرا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة".

المصدر: "عكاظ" + "مباشر"

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