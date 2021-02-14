سلطنة عمان تعزز التعمين

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان أنها عززت برنامجها لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بقرار يهدف لتخصيص وظائف كثيرة في مؤسسات التعليم العالي للعمانيين.

وكثفت الحكومة العمانية في الأسابيع الأخيرة سياسة بعيدة المدى، تعرف بـ"التعمين"، لخلق فرص عمل لمواطنيها للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي اعتراه الضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وفي أحدث خطوة لتوفير فرص عمل للعمانيين قالت وزارة العمل اليوم إن الوظائف في الإدارة والشؤون المالية وشؤون الطلاب والتوجيه الطلابي والمهني ستخصص للعمانيين في 28 مؤسسة تعليم عال خاصة في البلاد.

وأضافت الوزارة أن العمانيين سيحلون محل الأجانب في تلك الوظائف عند انتهاء تصاريح العمل الحالية لشاغليها.

وفي تعديل لنظام العمل لعام 2021، قالت وزارة العمل الشهر الماضي إنها سترفع رسوم استقدام العمال غير العمانيين، مستهدفة المناصب العليا والمتخصصة.

كما أعلنت الوزارة عن خطط لبرامج تدريب خاصة بقطاعات معينة للعمانيين، ولتقريب مزايا العمل في القطاع الخاص من تلك التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي.

وأظهرت البيانات الوطنية منذ 2004 أن عدد العمال الأجانب في سلطنة عمان بدأ في الانخفاض في 2018 بعد أن ارتفع على أساس سنوي قبل ذلك الوقت.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء انخفاض العمالة الأجنبية في عمان بنسبة 15.7 في المئة خلال 2020، وبنسبة 4.2 في المئة في 2019، و3.6 في المئة في 2018.

المصدر: رويترز