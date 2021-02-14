البحرين.. تظاهرات محدودة في الذكرى العاشرة للاحتجاجات

خرجت تظاهرات محدودة ومتفرقة في عدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات العام 2011، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن.

ونشر نشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات مناوئة للحكومة في ضواحي العاصمة المنامة، فيما نشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الأحياء التي يسكنها غالبية من المعارضة.

وكانت الشرطة نشرت تعزيزات في بعض القرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد المتظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية معارضة في فبراير عام 2011 للمطالبة بالإصلاحات في المملكة، وسرعان ما خمدت لكنها تسببت بسجن المئات وبأعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.

المصدر: "أ ف ب"