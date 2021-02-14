الجزائر.. الحبس المؤقت لمنتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة في الجزائر بإيداع المدعو أيوب بلقاسمي الحبس المؤقت لانتحاله صفة مستشار برئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان للمحكمة، أن "بلقاسمي متهم بانتحال صفة وممارسة دون وجه حق لوظيفة عمومية والتزوير واستعمال المزور".

ووجهت المحكمة نداء إلى المواطنين وخصوصا أولئك الذين وقعوا ضحايا لـ"بلقاسمي" أو تعاملوا معه بضرورة التقدم إلى قاضي التحقيق في المحكمة ورفع شكوى أو الشهادة ضد المتهم.

المصدر: "الشروق الجزائرية" + "البلاد الجزائرية"