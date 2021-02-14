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قائد انقلاب ميانمار يطلب مساعدة تايلاند

أخبار العالم العربي

قائد انقلاب ميانمار يطلب مساعدة تايلاند
Reuters
احتجاجات مناوئة لقائد الانقلاب العسكري في ميانمار
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 قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري قبل سنوات، إنه تلقى خطابا من قائد المجلس العسكري الجديد في ميانمار يطلب مساعدته لتحقيق الديمقراطية.

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وقال برايوت: "نحن ندعم العملية الديمقراطية في ميانمار، لكن المهم اليوم هو الحفاظ على العلاقات الطيبة نظرا لتأثير ذلك على الشعب والاقتصاد والتجارة عبر الحدود، لا سيما في الوقت الراهن".

وأضاف: "تايلاند تدعم العملية الديمقراطية. والباقي متروك له في كيفية المضي قدما".

المصدر: رويترز 

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