السودان.. القنصلية المصرية تصدر بيانا بشأن بيع تأشيرة الدخول في السوق السوداء

أصدرت القنصلية المصرية بالخرطوم بيانا اليوم الأحد دعت فيه طالبي الحصول على تأشيرة دخول لمصر إلى التقدم مباشرة إلى مقر القنصلية، مشيرة إلى أنه يتم إصدار التأشيرات بصورة مجانية.

كما نوه البيان إلى عدم مسؤولية القنصلية عن أي معاملات غير مباشرة تقع خارج مقرها.

يأتي ذلك بعدما كشف مواطنون عن الحصول على تأشيرة دخول مصر عبر وسطاء بـ15 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة خارج القنوات الرسمية.

إقرأ المزيد

وأشارت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد إلى وجود زحام وتكدس للراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر أمام القنصلية المصرية بالخرطوم خلال اليومين الماضيين.

وأبدى مواطنون استغرابهم من السماح لنشاط بيع تأشيرات الدخول لمصر عبر السوق السوداء، في وقت تتحدث السفارة المصرية عن منح التأشيرة مجانا للمواطنين السودانيين.

المصدر: وسائل إعلام سودانية