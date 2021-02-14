الجعفري يؤدي اليمين نائبا لوزير خارجية سوريا

أدى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري اليمين الدستورية نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجعفري أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد الذي استقبله بعد ذلك "وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه".

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الأسد أصدر في 22 من نوفمبر الماضي مرسوما بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية خلفا للراحل وليد المعلم، ومرسوما آخر بتسمية الجعفري نائبا له.

وبقي الجعفري ممثلا لبلاده في الأمم المتحدة منذ 2006، حتى تسميته نائبا لوزير خارجيتها.

المصدر: سانا