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لبنان.. الممثل صلاح تيزاني "أبو سليم" بين أوائل متلقي لقاح كورونا

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لبنان.. الممثل صلاح تيزاني
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الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني خلال وصول إلى مستشفى رفيق الحريري لتلقي لقاح كورونا
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تلقى الممثل اللبناني القدير، صلاح تيزاني المعروف باسم "أبو سليم" صباح اليوم الأحد، أول جرعة من لقاح "فايزر" في لبنان.

وتلقى "أبو سليم" (93 عاما) الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.

وانطلقت صباح اليوم، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، مستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأمريكية.

ووصلت أمس إلى لبنان آتية من بلجيكا، أول دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفا و500 جرعة، على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أنه "لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي".

المصدر: RT

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