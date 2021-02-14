لبنان.. الممثل صلاح تيزاني "أبو سليم" بين أوائل متلقي لقاح كورونا

تلقى الممثل اللبناني القدير، صلاح تيزاني المعروف باسم "أبو سليم" صباح اليوم الأحد، أول جرعة من لقاح "فايزر" في لبنان.

وتلقى "أبو سليم" (93 عاما) الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.

كبيرنا ، ٩٣ سنة

وجه لبنان النظيف،

ذاكرتنا الحلوة

يّلّي كان يعطينا جرعات الأمل والبسمة

بعزّ الحرب تحت القصف بالسّلم

ابو سليم ، #صلاح_تيزاني الغلا المعتّق

اخد اللقاح

بصحّتك يطوّل عمرك❤ pic.twitter.com/axhru2ZcZO — lorraine kodeih (@lorrainekodeih) February 14, 2021

وانطلقت صباح اليوم، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، مستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأمريكية.

ووصلت أمس إلى لبنان آتية من بلجيكا، أول دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفا و500 جرعة، على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أنه "لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي".

المصدر: RT