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الأردن.. حلول لتحديات المخيمات السياحية في وادي رم

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الأردن.. حلول لتحديات المخيمات السياحية في وادي رم
Reuters
جرش بالأردن - أرشيف
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أكد وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز أن الوزارة عازمة على وضع حلول للتحديات التي تواجه المخيمات السياحية ومشغليها من أبناء المجتمع المحلي في منطقة وادي رم.

وأشار الفايز إلى أن "الوزارة ستضع آلية بالتعاون والتنسيق مع أبناء المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات والجمعيات السياحية، لإشراكهم في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية".

وبيّن "أهمية العمل بشكل منظم بين المخيمات السياحية في المنطقة لتحقيق العدالة وتعميم الفائدة على جميع أبناء المجتمع المحلي".

وقال: "علينا جميعا أن نتكاتف ونعمل سوية لمواجهة التحديات التي ألمت بالقطاع السياحي بسبب جائحة كورونا، من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة والقطاع العام والخاص".

من جهته، أكد النائب صالح أبو تايه سعي الحكومة لتطوير منطقة وادي رم من خلال خطة استراتيجية سياحية وخدماتية لإدارة المنطقة، ووضع تصور مستقبلي لمركز الزوار والاستعلامات ومواقع انطلاق الفعاليات والخدمات السياحية المقدمة.

المصدر: "وكالة بترا"

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