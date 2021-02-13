الإرياني يتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" الحوثية بقيادة "أكبر عملية استغلال للأطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية" حسب تعبيره.

وأضاف في تصريح لوكالة "سبأ": "نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم مليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم بعد أن غسلت أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة إلى محارق مفتوحة في جبهات القتال".

وأضاف: "الجماعة تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الأخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، بـ"إدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها الجماعة بحق الطفولة في اليمن".

ودعا الوزير اليمني إلى "الضغط على الحوثيين لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم".

المصدر: "سبأ"