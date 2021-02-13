الإمارات.. تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تطعيم أكثر من 103 آلاف شخص ضد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز عدد متلقي اللقاح الـ5 ملايين شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل توزيع اللقاح بواقع 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

وأضافت، أن هذا يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وسجلت الإمارات إجمالي إصابات بكورونا بلغ 345605 إصابات، بالإضافة إلى أكثر من ألف حالة وفاة بالفيروس.

"الصحة" تعلن تقديم 103,469 جرعة من لقاح #كوفيد_19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإجمالي الجرعات حتى اليوم 5,005,264.#وامpic.twitter.com/yfH8ak4sXz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 13, 2021

المصدر: "وام"