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الإمارات.. تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص ضد كورونا

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الإمارات.. تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص ضد كورونا
Reuters Khushnum Bhandari
تجارب للقاح ضد كورونا في أبوظبي بالإمارات - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تطعيم أكثر من 103 آلاف شخص ضد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز عدد متلقي اللقاح الـ5 ملايين شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل توزيع اللقاح بواقع 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

وأضافت، أن هذا يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وسجلت الإمارات إجمالي إصابات بكورونا بلغ 345605 إصابات، بالإضافة إلى أكثر من ألف حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: "وام"

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